„Schleife Ebenfurth“: Zurück an den Start!

In die Debatte rund um die „Schleife Ebenfurth“ kommt erneut Bewegung. Ausgelöst durch den Verwaltungsgerichtshof, der die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, mit der erteilte Genehmigungen für die Bahnschleife aufgehoben worden sind, gekippt hat. Das Bundesverwaltungsgericht habe bei seiner Aufhebung den Begriff des Gesamtvorhabens inhaltlich rechtswidrig ausgelegt, hieß es in der Erklärung. Demnach wurde den Einsprüchen des Infrastrukturministeriums, der Landesregierungen in Eisenstadt und St. Pölten sowie der ÖBB Recht gegeben. Die Genehmigungen sind somit gültig.