Bäder hatten um bis zu 40 Prozent mehr Besucher

Gelungener Auftakt im Mai

In Dornbirn zieht Herbert Kaufmann, Geschäftsführer der Dornbirner Sport- & Freizeitbetriebe, ebenfalls eine rundum positive Bilanz: „Gegenüber dem Vorjahr gab es ein Plus von satten 40 Prozent, was diesen Sommer zu einem außerordentlich guten Jahr macht“, berichtet er. Der Mai habe bereits für einen gelungenen Auftakt gesorgt, worauf ein hervorragender Juni folgte. Auch der August präsentierte sich wettertechnisch von seiner besten Seite, wenngleich die Besucherzahlen gegen Monatsende leicht nachließen. „Da war offenbar bereits eine gewisse Sättigung eingetreten“, vermutet der Dornbirner Bäderchef.