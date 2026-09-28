Meininger Gartengestalter steht vor dem Aus

Zukunft des Betriebs offen

Ebenso steht noch in den Sternen, wie es für den Betrieb und die drei beschäftigten Mitarbeiter weitergeht. Die Entscheidung darüber, ob das Unternehmen ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann, soll in Kürze fallen. Betroffene Gläubiger haben nun bis zum 2. November 2026 Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 einzureichen, bevor am 16. November die erste Prüfungstagsatzung ansteht.