Meininger Gartengestalter steht vor dem Aus

Über das Vermögen der Firma Reisegger, Gartengestaltung e.U. aus Meiningen wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen von Inhaber Calvin Reisegger steht nach aktuellen Angaben mit mindestens 30.000 Euro in der Kreide.
Auslöser für den Gang vor Gericht war der Antrag eines öffentlich-rechtlichen Gläubigers. Wie es genau zu den finanziellen Turbulenzen kam, ist derzeit allerdings noch unklar und wird nun von der Insolvenzverwaltung unter der Leitung des Dornbirner Rechtsanwalts Tobias Gisinger aufgearbeitet.
Zukunft des Betriebs offen
Ebenso steht noch in den Sternen, wie es für den Betrieb und die drei beschäftigten Mitarbeiter weitergeht. Die Entscheidung darüber, ob das Unternehmen ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortgeführt werden kann, soll in Kürze fallen. Betroffene Gläubiger haben nun bis zum 2. November 2026 Zeit, ihre Forderungen über den KSV1870 einzureichen, bevor am 16. November die erste Prüfungstagsatzung ansteht.
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