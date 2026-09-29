SOV startet mit neuen Ideen in die Saison

Ein durch und durch eindrückliches Erlebnis

Gegenüber der Uraufführung, die ich live gehört habe, hat mir diese Komposition jetzt einen noch größeren Eindruck gemacht. Vor allem berührt hat mich die Klarheit des Orchesters unter der Leitung seines Chefdirigenten Leo McFall, die förmlich die Luft der Berge spürbar machte. Auch ein so unglaublicher wie unvermittelter Tutti-Akkord – typisch für Herbert Willi – war sorgfältig ausgehorcht und intoniert von den Musikern des SOV, und die Gegenüberstellung der Härte des Alltags mit einer Art Meta-Ebene war sicher für viele im Publikum sehr direkt zu erleben. Sharon Kam legte mit souveräner Technik ihre Klanggirlanden darüber und überstrahlte die Aufführung mit ihrem Charisma. Das Publikum bejubelte die Solistin, das Orchester sowie den anwesenden Herbert Willi und wurde bedankt mit Gershwins „Summertime“.