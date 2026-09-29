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SOV startet mit neuen Ideen in die Saison

Vorarlberg
29.09.2026 10:27
Das Symphonieorchester Vorarlberg gastierte am Wochenende für das erste Abokonzert der Saison in ...
Das Symphonieorchester Vorarlberg gastierte am Wochenende für das erste Abokonzert der Saison in Bregenz und in Feldkirch.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Überzeugende Musik und ein innovatives Rahmenprogramm machten das erste Abokonzert des Symphonieorchesters Vorarlberg zum Ereignis

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Es geschieht heutzutage häufiger, dass das klassische Konzertformat aufgebrochen wird, sei es durch Cross-over, sei es durch Einbeziehung anderer Kunstformen. Das Symphonieorchester Vorarlberg hat bereits in der Vergangenheit durch seine Zusammenarbeit mit dem Maler Harald Gfader oder durch ein Konzert mit dem Jazzorchester Vorarlberg solche Wege beschritten.

Nun, in der ersten Saison, die der neue Geschäftsführer Gerald Mair verantwortet, gibt es wieder Neuigkeiten, etwa eine Kooperation mit der Fachhochschule Vorarlberg, in der Studierende des Lehrgangs ihre „Resonanz(en)“ auf die Musik visuell verarbeiten. Diese Arbeiten sind einerseits in den Foyers zu bewundern, andererseits wurde zu Beginn des ersten Abokonzerts in Bregenz ein Video gezeigt, das speziell auf die Komposition von Herbert Willi, dem zweiten Werk im Programm, Bezug nahm. Dieses, das Klarinettenkonzert „Ego Eimi“ aus dem „Zyklus Montafon“, gelangte 2006 bei den Salzburger Festspielen zur Uraufführung. Solistin war damals Sharon Kam, die das Stück auch dem Vorarlberger Publikum präsentierte.

Leo McFall leitete das Symphonieorchester Vorarlberg souverän.
Leo McFall leitete das Symphonieorchester Vorarlberg souverän.(Bild: Mathis Fotografie)

Ein durch und durch eindrückliches Erlebnis
Gegenüber der Uraufführung, die ich live gehört habe, hat mir diese Komposition jetzt einen noch größeren Eindruck gemacht. Vor allem berührt hat mich die Klarheit des Orchesters unter der Leitung seines Chefdirigenten Leo McFall, die förmlich die Luft der Berge spürbar machte. Auch ein so unglaublicher wie unvermittelter Tutti-Akkord – typisch für Herbert Willi – war sorgfältig ausgehorcht und intoniert von den Musikern des SOV, und die Gegenüberstellung der Härte des Alltags mit einer Art Meta-Ebene war sicher für viele im Publikum sehr direkt zu erleben. Sharon Kam legte mit souveräner Technik ihre Klanggirlanden darüber und überstrahlte die Aufführung mit ihrem Charisma. Das Publikum bejubelte die Solistin, das Orchester sowie den anwesenden Herbert Willi und wurde bedankt mit Gershwins „Summertime“.

Eingeleitet wurde das Programm mit der Ballettmusik zur Oper „Idomeneo“ von Mozart, die dieser ans Ende des Werks gestellt hat und die oft weggelassen wird, weil kaum ein Regisseur weiß, was er damit anfangen soll. Und dann boten die Musiker des SOV erneut eine große Leistung mit der physisch und spieltechnisch fordernden „großen“ C-Dur-Symphonie von Franz Schubert. Eröffnet durch das Hornsolo von Claudia Bär, breiteten sie unter der Leitung von Leo McFall einen Klangkosmos aus, der Schuberts Melodik ebenso darstellte wie die Dramatik, die sich vor allem in den mittleren Sätzen zeigte. Nach diesem großartigen Konzert hatten viele Musiker und Hörer noch nicht genug und übersiedelten in Bregenz in den Saal „propter homines“ für einen Überraschungsauftritt.

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