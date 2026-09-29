LeoLu mit über 1,6 Millionen Euro Schulden

Das Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Immobilien spezialisiert hat und derzeit keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt, geriet durch einen Fremdantrag ins Straucheln. Eine Gläubigerin hat das Verfahren ins Rollen gebracht. Insgesamt hält sich die Zahl der Betroffenen zwar in Grenzen – es geht lediglich um zwei Gläubiger -, doch die Summe von 1,6 Millionen Euro hat es in sich. Die gute Nachricht: Die Forderungen sind zum Großteil grundbücherlich abgesichert.