Käseproduzent Rupp mit massivem Gewinneinbruch

Letztlich waren es vor allem die volatilen Rohwarenmärkte, die dem Traditionsunternehmen zu schaffen machten. Die Einkaufspreise für Käse, Butter und weitere Rohstoffe unterliegen seit mehreren Jahren erheblichen Preisschwankungen. Im Vorjahr war das in besonderem Ausmaß der Fall. Laut Rupp sei 2025 zunächst von steigenden Milch- und Rohstoffpreisen geprägt gewesen, eine rückläufige Milchproduktion innerhalb der EU habe insbesondere im ersten Halbjahr zu eingeschränkten Verfügbarkeiten geführt, was sich über die gesamte Wertschöpfungskette bemerkbar machte. Gegen Ende des Sommers drehte sich das Bild, auf den internationalen Milch- und Käsemärkten gab es einen signifikanten Preisrückgang zu verzeichnen. Dadurch sei laut dem Käseriesen eine Negativspirale in Gang gesetzt worden: Der Wettbewerbs- und Preisdruck wurde immer größer, im Gegenzug schrumpften Absatzpreise und Margen.