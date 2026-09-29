Weiter keine Punkte trotz eigentlich guter Werte

Pioneers waren nur einmal besser

Dabei ist die Defensive der Pioneers so stabil wie selten zuvor! 18 Treffer in den ersten fünf Runden – weniger Tore kassierte man nur in der Saison 2023/24 mit 16. Auch im Vergleich mit der Liga-Konkurrenz steht man nicht so schlecht da: RB Salzburg hat bereits 23 Gegentore bekommen, die Linzer Black Wings 19 und mit den Vienna Capitals und Olimpija Laibach halten auch zwei Top-8-Teams schon bei 18 Gegentreffern.