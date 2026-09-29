Über drei Kontinente bis nach Feldkirch

Glaube als Sinnsuche und Gemeinschaft

Sein persönliches Verständnis von Glaube hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. War es in der Kindheit vor allem die Familie und in der Jugend die Gemeinschaft in Pfarre und Musikgruppen, die ihm Halt gaben, kam im Laufe der Zeit eine tiefere Dimension hinzu. „Jetzt denke ich, dass Glaube zwar viel mit Gemeinschaft zu tun hat, aber auch sehr viel mit dem Leben selbst – was wir suchen und was der Sinn des Lebens ist“, erklärt Delfor Nerenberg.