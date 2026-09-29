Biker (23) touchierte Gegenverkehr beim Überholen

Ein missglücktes Überholmanöver endete für einen 23-jährigen Motorradfahrer auf der Bregenzerstraße in Kennelbach (Vorarlberg) im Krankenhaus: Der Mann touchierte ein entgegenkommendes Auto, das auszuweichen versuchte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keinen Motorradführerschein.
Die Kollision ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Eine 23-jährige Frau war auf der L13 mit ihrem Pkw in Richtung Kennelbach unterwegs, als der Biker ausscherte, um einen weißen Pkw zu überholen und urplötzlich vor ihr auftauchte. Um einen Frontalcrash zu verhindern, wich die Lenkerin nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen aus. Dennoch: Trotz ihrer schnellen Reaktion streifte die Maschine die linke Seite ihres Autos.
Verletzt ins LKH Bregenz
Der Motorradfahrer blieb rund 25 Meter nach der Unfallstelle stehen. Der 23-Jährige erlitt bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Wie sich bei den anschließenden Erhebungen herausstellte, besaß der Verletzte keinen Motorradführerschein.
Zeugen gesucht
Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe zur Klärung des Unfallgeschehens. Insbesondere der Lenker des weißen Pkw wird dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Wolfurt unter der Telefonnummer 059133 8144 100 zu melden.
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