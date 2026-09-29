Biker (23) touchierte Gegenverkehr beim Überholen

Die Kollision ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Eine 23-jährige Frau war auf der L13 mit ihrem Pkw in Richtung Kennelbach unterwegs, als der Biker ausscherte, um einen weißen Pkw zu überholen und urplötzlich vor ihr auftauchte. Um einen Frontalcrash zu verhindern, wich die Lenkerin nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen aus. Dennoch: Trotz ihrer schnellen Reaktion streifte die Maschine die linke Seite ihres Autos.