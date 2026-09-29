Grüne blasen zum Halali auf Landesrat Gantner

Großteil der geforderten Abschüsse fehlt

Zwar betone Gantner stets, wie entscheidend die konsequente Reduktion des Rotwildbestands für die Seuchenbekämpfung sei, doch ein Blick auf die Zahlen offenbare eine massive Lücke. So hinke man etwa in der Jagdregion Bezau-Schönenbach zur Halbzeit des Jagdjahres weit hinter den geforderten Abschüssen hinterher – über 400 Stück Rotwild müssten dort bis Jahresende noch erlegt werden. Gleichzeitig würden die Untersuchungen erlegter Tiere zeigen, dass das Infektionsgeschehen keineswegs abflaue.