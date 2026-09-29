Drei Verletzte nach Unfall an Kreuzung in Lustenau

Am Montagabend kam es in Lustenau (Vorarlberg) zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pkw: Ein 21-jähriger Autolenker übersah beim Abbiegen in eine Vorrangstraße ein herannahendes Fahrzeug – es kam zur Kollision. Drei Personen wurden verletzt.
Der 21-Jährige wollte gegen 18 Uhr mit seinem Pkw von der Neufeldstraße auf die bevorrangte Dammstraße einbiegen. Dabei dürfte der junge Mann das herannahende Auto eines 67-Jährigen übersehen haben. Beide Pkw kollidierten daraufhin heftig im Kreuzungsbereich.
Ins Krankenhaus eingeliefert
Sowohl der Unfallverursacher und dessen 20-jährige Beifahrerin als auch der 67-jährige Unfallbeteiligte zogen sich bei dem Crash Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die drei Personen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Die beiden Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten die Wracks von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.
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