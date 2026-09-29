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Unfall mit E-Bike

Bub auf E-Bike bei Kollision mit Auto verletzt

Vorarlberg
29.09.2026 08:50
Der 12-Jährige fuhr auf einem Radweg, als er von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde.
Der 12-Jährige fuhr auf einem Radweg, als er von einem abbiegenden Pkw erfasst wurde.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Beim Abbiegen in eine Firmeneinfahrt in Feldkirch (Vorarlberg) übersah ein Pkw-Lenker am Montagnachmittag ein entgegenkommendes Kind auf einem E-Bike. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, der Zwölfjährige wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert.

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Der Pkw-Fahrer war um 13.25 Uhr auf der L60 in Richtung Gisingen unterwegs und bog rechts in eine Firmeneinfahrt ein. Zeitgleich radelte der Zwölfjährige auf seinem E-Bike den angrenzenden Fahrradweg Richtung Meiningen entlang. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden.

Ins LKH eingeliefert
Die rasch eingetroffene Rettung versorgte das Kind vor Ort und brachte es schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch.

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Der Mann wurde mit Verletzungen im Hüftbereich ins LKH Feldkirch geflogen.
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Sowohl am Auto als auch am Bike entstand durch den Crash entsprechender Sachschaden.

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