Bub auf E-Bike bei Kollision mit Auto verletzt

Der Pkw-Fahrer war um 13.25 Uhr auf der L60 in Richtung Gisingen unterwegs und bog rechts in eine Firmeneinfahrt ein. Zeitgleich radelte der Zwölfjährige auf seinem E-Bike den angrenzenden Fahrradweg Richtung Meiningen entlang. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden.