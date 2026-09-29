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Fan.at Spiel der Runde

Sieg im „Kumma-Derby“ macht Koblach zum Leader

Fußball Unterhaus
29.09.2026 12:55
Die Koblacher durften nach dem Derby-Sieg jubeln.
Die Koblacher durften nach dem Derby-Sieg jubeln.(Bild: FC Koblach)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Das FAN.at-Spiel der Runde zwischen Koblach und Götzis lockte 500 Fußballfans auf den Sportplatz im Lohma. Während die Hausherren, die als einer der Ligafavoriten gelten, nach dem 4:1-Sieg jubelten, waren die Gäste ob der Niederlage beim Nachbarn doch etwas enttäuscht.

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Aber nicht nur wegen der Niederlage. Sondern auch, weil sich Julian Höffernig schon nach sieben Minuten einen doppelten Wadenbeinbruch zuzog. Damit ist die Herbstsaison für den 23-jährigen Mittelfeldspieler gelaufen.

Die Partie selbst hatte die Elf von Koblach-Trainer Rainer Spiegel gegen den bislang so starken Aufsteiger über weite Strecken im Griff. Der Vater des Erfolges war Bruno Gervasoni, der gleich drei der vier Koblacher Treffer erzielte.

Spiegels Wunsch-Brasilianer ist da
Was Spiegel aber fast noch mehr freute: Nach einigem Hin und Her bekam er seinen Wunsch-Brasilianer Marlin Lopes Noronha zurück. Er ist bei Koblach gemeldet, kam am Donnerstag aus Brasilien im Ländle an. Und stand dann bereits am Samstag in Spiegels Startformation. „Damit konnten wir unsere schwierige Situation mit einigen verletzten Spielern abfedern“, sagt Spiegel. Der schon jetzt für 2027 große Pläne hat: „Dann sind wir noch stärker!“ Fragt sich nur noch in welcher Liga?

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„Wir haben lange dagegen gehalten. Erst nach dem Ausschluss von Längle haben wir mit zwei Kontern die Tore drei und vier eingefangen“, sagte ein enttäuschter Götzis-Coach Antonio Troisio.

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