Sieg im „Kumma-Derby“ macht Koblach zum Leader

Spiegels Wunsch-Brasilianer ist da

Was Spiegel aber fast noch mehr freute: Nach einigem Hin und Her bekam er seinen Wunsch-Brasilianer Marlin Lopes Noronha zurück. Er ist bei Koblach gemeldet, kam am Donnerstag aus Brasilien im Ländle an. Und stand dann bereits am Samstag in Spiegels Startformation. „Damit konnten wir unsere schwierige Situation mit einigen verletzten Spielern abfedern“, sagt Spiegel. Der schon jetzt für 2027 große Pläne hat: „Dann sind wir noch stärker!“ Fragt sich nur noch in welcher Liga?