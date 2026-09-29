Blaues Hohenems punktet bei Klimapolitik

Mit der vollen Punktzahl hat die Stadt Hohenems das grenzüberschreitende Interreg-Projekt „Zukunftsgrün – Spiel ohne Grenzen“ abgeschlossen. Bei dem Wettbewerb traten Gemeinden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an, um konkrete Maßnahmen für Klimaanpassung, Biodiversität und soziale Nachhaltigkeit umzusetzen und zu bewerten. Hohenems erfüllte alle gewählten Kriterien – von Baumpflanzungen und Dachbegrünungen über naturnahe Grünflächen bis hin zu Bürgerbeteiligungen.