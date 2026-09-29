Blaues Hohenems punktet bei Klimapolitik

Ausgerechnet das blau regierte Hohenems holt beim Nachhaltigkeitsbewerb „Zukunftsgrün“ die volle Punktezahl. Während die grünen Gemeinden im Land gar nicht erst antraten, räumte FPÖ-Bürgermeister Dieter Egger beim Öko-Projekt 180 von 180 Punkten ab.
Mit der vollen Punktzahl hat die Stadt Hohenems das grenzüberschreitende Interreg-Projekt „Zukunftsgrün – Spiel ohne Grenzen“ abgeschlossen. Bei dem Wettbewerb traten Gemeinden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an, um konkrete Maßnahmen für Klimaanpassung, Biodiversität und soziale Nachhaltigkeit umzusetzen und zu bewerten. Hohenems erfüllte alle gewählten Kriterien – von Baumpflanzungen und Dachbegrünungen über naturnahe Grünflächen bis hin zu Bürgerbeteiligungen.
Egger: „Klimapolitik nicht mit erhobenen Zeigefinger!“
FPÖ-Bürgermeister Dieter Egger sieht das Spitzenergebnis als Bestätigung des kommunalen Kurses: „Wichtig ist uns, dass wir Klimapolitik nicht mit erhobenem Zeigefinger, Verboten oder komplizierten Gesetzen gestalten, sondern mit konkreten Projekten, die die Lebensqualität der Bürger verbessern.“
Dass ausgerechnet das freiheitlich geführte Hohenems bei dem Umwelt-Projekt die volle Punktzahl abräumt, sorgt durchaus für Schmunzeln. Vorarlbergs grüne Hochburgen; Höchst und Lochau, tauchen in den Erfolgsmeldungen des Bewerbs nämlich gar nicht auf.
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