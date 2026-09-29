Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akute Warnmeldung

Falsche Polizisten wollen ans Ersparte

Vorarlberg
29.09.2026 12:07
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/dpa/Jan-Philipp Strobel)

Derzeit rollt eine Serie von betrügerischen Anrufen über Vorarlberg. Kriminelle geben sich dabei als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen, mit einer perfiden Masche an das Hab und Gut von gutgläubigen Opfern zu kommen. Die Behörden rufen die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In den vergangenen Tagen wurden der Landespolizeidirektion Vorarlberg vermehrt dubiose Telefonate gemeldet. Dabei geben sich die Täter als polizeiliche Ermittler aus und tischen den Angerufenen eine erfundene Geschichte auf. Sie behaupten, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft Einbrüche verübt worden seien. Unter dem Vorwand, das Hab und Gut der Angerufenen in Sicherheit bringen zu wollen, erfragen die Kriminellen gezielt Details zu Bargeld und Schmuck im Haushalt.

Lesen Sie auch:
Dringende Warnung
Falsche Polizisten fordern am Telefon Kaution
04.09.2026
Akute Warnung:
Welle an Schockanrufen von falschen Polizisten
11.08.2026

Banker angeblich korrupt
Selbst wenn ein Opfer angibt, das Geld ausnahmslos auf einem Bankkonto zu verwahren, lassen die Betrüger nicht ab. Stattdessen behaupten sie kurzerhand, dass die Mitarbeiter des jeweiligen Geldinstituts korrupt seien und folglich das Vermögen dort nicht sicher wäre. Das einzige Ziel dieser Einschüchterungstaktik ist es, dass die Opfer letztlich das Geld „zur sicheren Verwahrung“ an die vermeintlichen Polizisten übergeben. Und tatsächlich: Durch geschickte Gesprächsführung gelingt es Tätern immer wieder, hohe Bargeldbeträge oder Wertgegenstände herauszulocken.

Wie man sich vor falschen Polizisten schützt
Seitens der Polizei wird eindringlich betont, dass staatliche Organe niemals telefonisch die Aushändigung von Wertgegenständen fordern. Bürger sollten derartige Gespräche sofort abbrechen und keinerlei Auskünfte über ihre finanziellen Verhältnisse erteilen. Zudem wird geraten, sich bei verdächtigen Kontaktaufnahmen den Namen des Anrufers zu notieren, umgehend über die offiziellen Nummern Anzeige zu erstatten sowie Familienangehörige zu informieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
29.09.2026 12:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 22°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 26°
Symbol wolkig
Dornbirn
12° / 24°
Symbol wolkig
Feldkirch
11° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
87.680 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Oberösterreich
Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance
81.064 mal gelesen
Krone Plus Logo
Weiße Bänder mitten in der Hauptsaison – wie geht´s mit unseren Skigebieten weiter?
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
80.857 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
908 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Kolumnen
Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“
871 mal kommentiert
Öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das trauen sich die Heerscharen seiner ...
Mehr Vorarlberg
Fan.at Spiel der Runde
Sieg im „Kumma-Derby“ macht Koblach zum Leader
Akute Warnmeldung
Falsche Polizisten wollen ans Ersparte
Stundenlange Sperre
750 Liter Diesel nach Unfall in Tunnel ausgelaufen
Klassik
SOV startet mit neuen Ideen in die Saison
Vorrang genommen
Drei Verletzte nach Unfall an Kreuzung in Lustenau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf