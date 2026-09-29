Falsche Polizisten wollen ans Ersparte

Banker angeblich korrupt

Selbst wenn ein Opfer angibt, das Geld ausnahmslos auf einem Bankkonto zu verwahren, lassen die Betrüger nicht ab. Stattdessen behaupten sie kurzerhand, dass die Mitarbeiter des jeweiligen Geldinstituts korrupt seien und folglich das Vermögen dort nicht sicher wäre. Das einzige Ziel dieser Einschüchterungstaktik ist es, dass die Opfer letztlich das Geld „zur sicheren Verwahrung“ an die vermeintlichen Polizisten übergeben. Und tatsächlich: Durch geschickte Gesprächsführung gelingt es Tätern immer wieder, hohe Bargeldbeträge oder Wertgegenstände herauszulocken.