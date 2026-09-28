Was Amor beim Speed Dating zu schaffen machte

Überraschende Rollenverteilung

Eine Neuerung gab es diesmal gleich zu Beginn: Erstmals wurde in zwei Altersgruppen geflirtet. Den Anfang machten die 36- bis 50-Jährigen – und dort zeigte sich ein interessantes Bild. Während das Verhältnis von Männern und Frauen bei den Anmeldungen noch ziemlich ausgeglichen gewesen war, dürften einige Herren kurzfristig kalte Füße bekommen haben. Beim tatsächlichen Treffen herrschte jedenfalls klarer Frauenüberschuss. Bei den 20- bis 35-Jährigen war es später genau umgekehrt: Hier waren die Männer in der Überzahl.