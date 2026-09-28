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Flirten im Riesenrad

Was Amor beim Speed Dating zu schaffen machte

Oberösterreich
28.09.2026 19:02
Dani und Markus versuchten ihr Glück – ob es gefunkt hat, bleibt ihr Geheimnis.
Dani und Markus versuchten ihr Glück – ob es gefunkt hat, bleibt ihr Geheimnis.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Die Gondeln waren bereit, die Singles ebenfalls – zumindest fast alle. Beim „Tag der Liebe“ wagten sich zwei Altersgruppen auf Partnersuche und nahmen das Kennenlernen mit viel Humor. Zwischen lockeren Sprüchen, neuen Bekanntschaften und der Hoffnung auf ein Wiedersehen zeigte sich allerdings ein kurioses Bild, mit dem die Organisatoren wohl nicht gerechnet hatten.

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Amor hätte sich für seinen Arbeitseinsatz kaum besseres Wetter aussuchen können. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und beste Aussicht über den Urfahranermarkt: Am Montag wurde das Riesenrad wieder zur wohl ungewöhnlichsten Dating-Zone der Stadt. Beim „Tag der Liebe“ gingen Singles in luftiger Höhe auf Partnersuche.

Die potenziellen Pärchen drehten eine Runde nach der anderen.
Die potenziellen Pärchen drehten eine Runde nach der anderen.(Bild: Markus Wenzel)

Überraschende Rollenverteilung
Eine Neuerung gab es diesmal gleich zu Beginn: Erstmals wurde in zwei Altersgruppen geflirtet. Den Anfang machten die 36- bis 50-Jährigen – und dort zeigte sich ein interessantes Bild. Während das Verhältnis von Männern und Frauen bei den Anmeldungen noch ziemlich ausgeglichen gewesen war, dürften einige Herren kurzfristig kalte Füße bekommen haben. Beim tatsächlichen Treffen herrschte jedenfalls klarer Frauenüberschuss. Bei den 20- bis 35-Jährigen war es später genau umgekehrt: Hier waren die Männer in der Überzahl.

„Sonst kann man wenigstens Riesenrad fahren“
Davon ließ sich die Stimmung allerdings nicht bremsen. Dani (46) aus Hörsching und Markus (42) aus Eferding lernten sich bei einer gemeinsamen Runde kennen und nahmen die Sache angenehm locker. Allzu große Erwartungen hatten beide ohnehin nicht mitgebracht. Ihr gemeinsames Motto: „Wenn es nicht so prickelnd ist, kann man wenigstens Riesenrad fahren.“

Sonja und Philipp versuchten ihr Glück – Online Dating haben die beiden satt.
Sonja und Philipp versuchten ihr Glück – Online Dating haben die beiden satt.(Bild: Markus Wenzel)

„Online-Dating ist anstrengend“
Dass die Partnersuche im Internet nicht jedermanns Sache ist, war ebenfalls ein Grund, es einmal hoch über dem Marktgelände zu versuchen. Die ehemaligen Schulkollegen Sonja und Philipp wagten gemeinsam das Dating-Abenteuer. „Online-Dating ist mühsam und anstrengend. So kann man jemanden unkompliziert in echt kennenlernen“, erklärte Sonja.

Im zweiten Anlauf
Für Melanie und Benjamin war das Speed Dating dagegen kein Neuland. Die beiden Arbeitskollegen hofften bereits zum wiederholten Mal auf Unterstützung von Amor. „Wir waren schon beim letzten Mal dabei, da hat es leider nicht geklappt“, nahmen sie einen neuen Anlauf.

Die Arbeitskollegen Melanie und Benjamin wagten es zum zweiten Mal.
Die Arbeitskollegen Melanie und Benjamin wagten es zum zweiten Mal.(Bild: Markus Wenzel)

Ob sich der berühmte Funke entzündet hat?
Das Prinzip blieb auch diesmal einfach: einsteigen, kennenlernen, ein paar Minuten miteinander plaudern – und anschließend wurde gewechselt. Ob sich dabei tatsächlich irgendwo der berühmte Funke entzündet hat, wird sich wohl erst zeigen. An den äußeren Bedingungen kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Bei Sonnenschein, blauem Himmel und einer gemeinsamen Runde im Riesenrad bekam Amor diesmal die denkbar beste Vorlage.

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