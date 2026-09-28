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Betrüger: Er glaubte, er könnte so weitermachen

Oberösterreich
28.09.2026 07:00
Der Linzer bot Smartphones zum Kauf an, die er gar nicht hatte (Symbolbild)
Der Linzer bot Smartphones zum Kauf an, die er gar nicht hatte (Symbolbild)(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Und der Betrüger, der nicht genug haben kann, fliegt auch einmal auf. Passiert einem jungen Linzer, der glaubte, das schnelle und leichte Geld machen zu können. Jetzt lebt er auch auf Staatskosten, aber anders, als er wohl geplant hatte.

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Ein 27-Jähriger aus Linz wurde nun wegen des Vorwurfs des schweren
gewerbsmäßigen Betrugs in bislang 17 Fällen festgenommen. Er soll auf einer Onlineplattform diverse Mobiltelefone zum Verkauf angeboten zu haben.

Anzeigen häuften sich
Soweit nicht strafbar. Wenn man aber die Anzahlung kassiert und dann die Ware nicht liefert, weil man sie ja gar nicht hat, wird´s kriminell. Und als sich die Anzeigen häuften, konnten die Ermittler die Spur des Gauners aufnehmen.

Auch Auto erschlichen
Der war sich seiner Sache so sicher, dass er auch ein Auto anmietete, aber aufs Zahlen vergaß. Die Polizei konnten den Wagen inzwischen sicherstellen und an Vermietungsfirma zurückgeben. Der 27-Jährige braucht momentan ohnehin keinen fahrbaren Untersatz, wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

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