Raser war doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Negativer Alkovortest

Im Zuge der anschließenden Anhaltung sowie Lenker- und Fahrzeugkontrolle gab der 21-Jährige sinngemäß an, nicht gewusst zu haben, dass er sich noch im Ortsgebiet befinde. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Dem 21-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.