Raser war doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

„Ich habe nicht gewusst, dass ich mich noch im Ortsgebiet befinde“- doch in diesem Fall schützt Unwissenheit nicht vor einer saftigen Strafe. Denn ein 21-jähriger Motorradfahrer raste mit ganzen 116 km/h durch das Ortsgebiet von Atzbach.
Ein 21-Jähriger aus Timelkam lenkte am Samstag gegen 17.19 Uhr sein Motorrad auf der L1259 im Ortsgebiet von Atzbach in Fahrtrichtung Katzenberg. Zur selben Zeit führte eine Polizeistreife auf der L1259 in Atzbach Geschwindigkeitsmessungen mittels Laserpistole durch. Dabei wurde der Motorradlenker im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h gemessen.
Negativer Alkovortest
Im Zuge der anschließenden Anhaltung sowie Lenker- und Fahrzeugkontrolle gab der 21-Jährige sinngemäß an, nicht gewusst zu haben, dass er sich noch im Ortsgebiet befinde. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Dem 21-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.
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