Frau auf E-Scooter zweimal betrunken gestoppt

Der Betrunkenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Da es sich bei dem gelenkten E-Scooter augenscheinlich um ein höher-motorisiertes Modell handelte, erfolgte auch eine Rollentestung. Diese ergab, dass der Scooter mit 40 km/h gefahren werden konnte. Weiters wurden bei dem Gefährt mehrere Mängel nach dem KFG und der StVO festgestellt.