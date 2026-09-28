Wie man es schafft, 200 Passagiere zu retten

Alle arbeiteten zusammen

Rauch über der Donau, ein Brand auf einem Passagierschiff und zahlreiche Menschen, die rasch in Sicherheit gebracht und versorgt werden mussten: Das Übungsszenario forderte die beteiligten Einsatzkräfte auf mehreren Ebenen. Während die Feuerwehr die Brandbekämpfung und die Evakuierung übernahm, kümmerte sich das OÖ. Rote Kreuz um die Sichtung und medizinische Versorgung der Betroffenen. Teams der Krisenintervention betreuten Betroffene und Angehörige, während der Rettungshubschrauber in die medizinische Versorgung und den Patiententransport eingebunden war.