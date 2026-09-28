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Großübung

Wie man es schafft, 200 Passagiere zu retten

Oberösterreich
28.09.2026 09:00
Der Aufwand bei der Übung war enorm
Der Aufwand bei der Übung war enorm(Bild: OÖRK/Michaela Primessnig)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Schiff auf der Donau gerät in Brand, es bricht Panik aus. Es gibt Brandverletzte, Passagiere springen aus Angst in die kalte Donau, Leute sind durch die Rauchgase ohnmächtig geworden. Und wie evakuiert man ein Schiff mit 200 Passagieren – es war keine leichte Übung an der Grenze von Ober- und Niederösterreich.

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Ein brennendes Passagierschiff, zahlreiche Verletzte und eine groß angelegte Rettungsaktion: Bei der Großübung „TRITON26“ trainierten Freiwillige Feuerwehren aus Ober- und Niederösterreich, das OÖ. Rote Kreuz, die Wasserpolizei sowie die Schifffahrtsaufsicht mit insgesamt rund 400 Einsatzkräften am Sonntag auf der Donau im Bezirk Perg gemeinsam für den Ernstfall. Das OÖ. Rote Kreuz beteiligte sich mit 180 Mitarbeitenden aus dem Katastrophenhilfsdienst, dem Rettungsdienst, der Krisenintervention und der Realistischen Unfalldarstellung.

Alle arbeiteten zusammen
Rauch über der Donau, ein Brand auf einem Passagierschiff und zahlreiche Menschen, die rasch in Sicherheit gebracht und versorgt werden mussten: Das Übungsszenario forderte die beteiligten Einsatzkräfte auf mehreren Ebenen. Während die Feuerwehr die Brandbekämpfung und die Evakuierung übernahm, kümmerte sich das OÖ. Rote Kreuz um die Sichtung und medizinische Versorgung der Betroffenen. Teams der Krisenintervention betreuten Betroffene und Angehörige, während der Rettungshubschrauber in die medizinische Versorgung und den Patiententransport eingebunden war.

Statisten sorgen für realitätsnahe Bedingungen
Eine besondere Herausforderung stellte der Einsatzort auf dem Wasser dar: Verletzte mussten vom Schiff evakuiert, an Land übernommen, gesichtet und anschließend medizinisch weiterversorgt werden. Rund 200 Statisten sorgten gemeinsam mit der „Realistischen Unfalldarstellung“ des OÖ. Roten Kreuzes für möglichst authentische Bedingungen. Verletzungen und Krankheitsbilder wurden dafür detailgetreu geschminkt und dargestellt.

Lernen war das Ziel
Ziel der vom Bezirksfeuerwehrkommando Perg organisierten Großübung war es, die Zusammenarbeit der beteiligten Einsatzorganisationen und gemeinsame Abläufe für den Ernstfall zu erproben. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend ausgewertet und fließen in die weitere Einsatzplanung sowie die Aus- und Weiterbildung ein.

Jede Organisation hat ihre Stärke
„Im Ernstfall zählt jede Minute – und eine Großschadenslage bewältigt keine Einsatzorganisation allein. Entscheidend ist, dass alle beteiligten Organisationen ihre jeweiligen Stärken zusammenbringen und als eingespieltes System funktionieren. Genau das trainieren wir bei TRITON26“, sagte Landesrettungskommandant Reinhard Schmidt.

Die Darsteller waren geschminkt schrien.
Die Darsteller waren geschminkt schrien.(Bild: OÖRK/Michaela Primessnig)
Helikopter brachten die Schwerverletzten in Sicherheit.
Helikopter brachten die Schwerverletzten in Sicherheit.(Bild: OÖRK/Michaela Primessnig)
Warten auf die Rettung von Bord
Warten auf die Rettung von Bord(Bild: OÖRK/Michaela Primessnig)

Krisenintervention gehört auch geübt
„Menschen reagieren in Ausnahmesituationen sehr unterschiedlich. Realitätsnahe Übungen sind deshalb besonders wertvoll: Unsere Kriseninterventionsteams trainieren, auch in unübersichtlichen Situationen rasch auf Betroffene zuzugehen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und Halt und Orientierung zu geben“, erklärte Petra Keplinger, fachliche Leiterin der Krisenintervention des OÖ. Roten Kreuzes.

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