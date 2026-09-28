Plötzlich stellte Emma eine ganz besondere Frage

Eigentlich sollte Maria Woisetschläger nur einmal pro Woche auf Emma aufpassen. Doch aus der Leihoma wurde eine Vertraute – und dann stellte Emma eine ganz besondere Frage. Und aus der Leihoma wurde mehr, nämlich richtig Familie!
Maria Woisetschläger (67) aus Traun ist eine von 320 „NannyGrannys“, besser bekannt als Leihomas, in Oberösterreich. 2018, kurz vor ihrer Pensionierung, hatte sie sich beim Omadienst des Katholischen Familienverbandes angemeldet. Die Aufgaben? Junge Familien entlasten, Kinder betreuen, einfach da sein und zwar ganz ohne Haushaltspflichten. Bei ihrer zugeteilten Familie in Traun entstand dann eine schöne Verbindung: Woisetschläger holte die damals sechsjährige Emma einmal in der Woche von der Schule ab, verbrachte Zeit mit ihr. Schnell wurde aus der Betreuung echte Freundschaft.
Taufe nachgeholt
Emma, die heute 14 Jahre alt ist, war nicht getauft, wollte aber konfirmiert werden. Und deshalb stellte sie ihrer Leihoma eine Frage, die diese bis heute bewegt: „Willst du meine Taufpatin werden?“ Woisetschläger dazu: „Das ist schon was ganz Besonderes was da für eine Verbindung entstanden ist.“ So wurde aus der Leihoma ein echtes Mitglied der Familie und eine Freundschaft, ohne die es sich alle heute nicht mehr vorstellen können.
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Junge Leihomas gesucht
Woisetschläger ist außerdem mittlerweile ehrenamtliche Zweigstellenleiterin beim Omadienst in Leonding/Traun. Sie vermittelt Frauen, die selbst „NannyGranny“ werden wollen an Familien. „Es kann sich jeder bei uns melden, ganz egal wie alt. Wir suchen auch junge Leihomas“, sagt sie. Und weiter: „So viele ,NannyGrannys’ haben schon so schöne Erlebnisse gehabt. Die Aufgabe ist einfach eine Bereicherung für jeden.“
Wer sich auch als „NannyGranny“ engagieren möchte, kann sich unter 05/1785-3431 oder info-ooe@familie.at melden.
Die Geschichte von Emma und Maria Woisetschläger zeigt, welch schöne Verbindungen zwischen Generationen entstehen können. Plötzlich werden anfangs fremde Menschen zur Familie – ganz egal ob „echt“ verwandt oder nicht. Bitte mehr davon!
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