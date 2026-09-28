Plötzlich stellte Emma eine ganz besondere Frage

Taufe nachgeholt

Emma, die heute 14 Jahre alt ist, war nicht getauft, wollte aber konfirmiert werden. Und deshalb stellte sie ihrer Leihoma eine Frage, die diese bis heute bewegt: „Willst du meine Taufpatin werden?“ Woisetschläger dazu: „Das ist schon was ganz Besonderes was da für eine Verbindung entstanden ist.“ So wurde aus der Leihoma ein echtes Mitglied der Familie und eine Freundschaft, ohne die es sich alle heute nicht mehr vorstellen können.