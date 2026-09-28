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Sparkasse baut neuen Campus um 70 Millionen Euro

Oberösterreich
28.09.2026 14:20
So soll der „Campus Urfahr“ in Linz aussehen. Die drei Gebäude im Vordergrund werden neu gebaut, ...
So soll der „Campus Urfahr“ in Linz aussehen. Die drei Gebäude im Vordergrund werden neu gebaut, in den blauen Turm kommen Wohnungen.(Bild: Klinglmüller | HENN | a-stud.io)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die Sparkasse Oberösterreich erweitert ihren Standort im Linzer Stadtteil Urfahr. Teil des neuen Campus sind auch Wohnungen. Das Konzept folgt einer generellen Entwicklung in der Banken-Branche.

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Weil der 1979 eröffnete Standort der Sparkasse Oberösterreich in der Linzer Wildbergstraße in die Jahre gekommen ist, modernisiert die Bank die Niederlassung. Und zwar im großen Stil: Um 70 Millionen Euro errichtet die Sparkasse einen „Campus Urfahr“.

Wo derzeit Parkplätze sind, baut die Bank drei neue, der Höhe nach abgestufte Bürogebäude (siehe Bild oben). In den bestehenden blauen Turm sollen Wohnungen kommen und ein Platz auf dem Campus ist öffentlich zugänglich. Auch auf Nachhaltigkeit legt die Bank viel wert: Die Dachflächen werden begrünt, und durch den Umbau des Areals werden insgesamt 20 Prozent des Grundstücks entsiegelt.

Anrainer werden informiert
Generaldirektorin Stefanie Huber spricht von einer Investition „in die Zukunft unserer Organisation und in das Areal der Wildbergstraße.“ Das Gebiet sei überhaupt wichtig für die Entwicklung des Stadtteils, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ): „Hier kommen in den nächsten Jahren mehrere Veränderungen zusammen. Der neue Campus ist dabei ein wichtiger Baustein.“

Zitat Icon

Als Sparkasse OÖ denken wir bei Bauvorhaben immer in Generationen. Sobald alle baulichen Details bekannt sind, werden wir die Anrainer per Brief informieren.

Stefanie Huber, Generaldirektorin Sparkasse OÖ

Bild: Horst Einöder/Flashpictures

Banken werden zum Teil des öffentlichen Raums
Bis zum Sparkassen-Campus dauert es jedoch noch: Viele Details sind noch offen. Der Baustart ist für 2028 geplant, die Fertigstellung für 2031. Die Ausschreibung für das Projekt gewonnen hat die Bietergemeinschaft Klinglmüller / HENN / a-stud.io.

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Mit dem neuen Campus folgt die Regionalbank jedenfalls einem Trend: Die neuen Standorte der Banken sind nicht mehr nur reine Filialen mit Schaltern – denn viele Dinge wie Überweisungen erledigen Kunden inzwischen online -, sondern entwickeln sich zu frei zugänglichen Orten. So baut zum Beispiel die Raiffeisenlandesbank OÖ in der Linzer Goethestraße derzeit eine neue Zentrale – inklusive öffentlichem Café. Und das im Sommer wiedereröffnete Haupthaus der Sparkasse an der Linzer Promenade hat nun ebenfalls ein frei zugängliches Café.

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