Sparkasse baut neuen Campus um 70 Millionen Euro

Mit dem neuen Campus folgt die Regionalbank jedenfalls einem Trend: Die neuen Standorte der Banken sind nicht mehr nur reine Filialen mit Schaltern – denn viele Dinge wie Überweisungen erledigen Kunden inzwischen online -, sondern entwickeln sich zu frei zugänglichen Orten. So baut zum Beispiel die Raiffeisenlandesbank OÖ in der Linzer Goethestraße derzeit eine neue Zentrale – inklusive öffentlichem Café. Und das im Sommer wiedereröffnete Haupthaus der Sparkasse an der Linzer Promenade hat nun ebenfalls ein frei zugängliches Café.