Ungewohnt! Dieser Metzger setzt aufs Pferd

Schwein gehabt? Nein – aufs Pferd gekommen! Metzger Arben Musliu eröffnet im Herzen von Salzburgs zweitgrößter Stadt eine Fleischerei – und setzt auf eine ungewohnte Delikatesse, die man sonst nur aus Wien kennt. Er ist sich sicher: „Das kommt sehr gut an“ ...
Besonders saftig soll er sein, geschmacksintensiv und zudem auch noch deutlich magerer als die weitverbreitete Variante aus Schweinefleisch. „Eine gute Kombination“, lacht Arben Musliu. Der Chef der neuen Metzgerei Stern am Halleiner Kornsteinplatz will seine Gäste mit einer besonderen Delikatesse anlocken: Pferdeleberkäse!
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