Teenie-Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt

Mitarbeiter rief Notruf

Die Mitarbeiterin war gerade dabei, im Stiegenhaus des Erdgeschoßes einen Getränkeautomaten zu befüllen. Durch die Glasscheibe einer Hintertüre bemerkte sie einen Mann, der sich im Restaurant aufhielt. Daraufhin verständigte sie den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, konnte der 18-Jährige noch vor Ort im Durchgangsbereich zum Innenhof angehalten werden. Gegenüber den Beamten zeigte er sich geständig.