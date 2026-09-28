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Wollte Geld stehlen

Teenie-Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt

Oberösterreich
28.09.2026 19:28
Der Bursch wurde direkt verhaftet. (Symbolfoto)
Der Bursch wurde direkt verhaftet. (Symbolfoto)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das ging daneben. Ein 18-Jähriger wollte in Linz-Urfahr in einem Hotel und Gasthaus offenbar Geld aus einer Schublade stehlen. Allerdings wurde er dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet, die sofort die Polizei verständigte. Die verhaftete den Burschen an Ort und Stelle.

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Der 18-jährige Rumäne aus Wels (Oberösterreich) ist am Montag um 8.40 Uhr von der Polizei in einem Gastronomie- und Hotelbetrieb in Linz festgenommen worden. Eine Angestellte hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er sich offenbar mit einem Messer oder Brieföffner Zugang zu Schubladen im Restaurantbereich verschaffen wollte.

Mitarbeiter rief Notruf
Die Mitarbeiterin war gerade dabei, im Stiegenhaus des Erdgeschoßes einen Getränkeautomaten zu befüllen. Durch die Glasscheibe einer Hintertüre bemerkte sie einen Mann, der sich im Restaurant aufhielt. Daraufhin verständigte sie den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, konnte der 18-Jährige noch vor Ort im Durchgangsbereich zum Innenhof angehalten werden. Gegenüber den Beamten zeigte er sich geständig.

Täter wurde angezeigt
In weiterer Folge wurde die Festnahme ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz. Nach Abschluss der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Linz eine Anzeige auf freiem Fuß an.

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