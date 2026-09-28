Teenie-Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt

Das ging daneben. Ein 18-Jähriger wollte in Linz-Urfahr in einem Hotel und Gasthaus offenbar Geld aus einer Schublade stehlen. Allerdings wurde er dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet, die sofort die Polizei verständigte. Die verhaftete den Burschen an Ort und Stelle.
Der 18-jährige Rumäne aus Wels (Oberösterreich) ist am Montag um 8.40 Uhr von der Polizei in einem Gastronomie- und Hotelbetrieb in Linz festgenommen worden. Eine Angestellte hatte den Mann zuvor dabei beobachtet, wie er sich offenbar mit einem Messer oder Brieföffner Zugang zu Schubladen im Restaurantbereich verschaffen wollte.
Mitarbeiter rief Notruf
Die Mitarbeiterin war gerade dabei, im Stiegenhaus des Erdgeschoßes einen Getränkeautomaten zu befüllen. Durch die Glasscheibe einer Hintertüre bemerkte sie einen Mann, der sich im Restaurant aufhielt. Daraufhin verständigte sie den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, konnte der 18-Jährige noch vor Ort im Durchgangsbereich zum Innenhof angehalten werden. Gegenüber den Beamten zeigte er sich geständig.
Täter wurde angezeigt
In weiterer Folge wurde die Festnahme ausgesprochen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz. Nach Abschluss der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Linz eine Anzeige auf freiem Fuß an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.