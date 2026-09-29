„Früher Fan – nun ist er in der Kabine neben mir“

Donnerstag und Freitag wird den Fans Volleyball vom Feinsten geboten. Meister Hartberg empfängt Verona, Friedrichshafen und Laibach zu einem Testturnier. Bei den Italienern rückt mit Lukas Glatz ein waschechter Oststeirer an – mit der „Krone“ sprach der 21-Jährige zuvor über sein erstes Jahr, die Heimkehr oder seine neuen, berühmten Mitspieler.
Donnerstag und Freitag wartet auf die Volleyball-Fans ein Leckerbissen: Hartberg empfängt zu einem Testturnier Laibach, Friedrichshafen und Verona. Mit den Italienern kommt Ex-Spieler Lukas Glatz „heim“. Mit der „Krone“ sprach er zuvor über...
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