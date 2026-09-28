Rad-Bote am Zebrastreifen von Auto niedergefahren

Über die Schuldfrage werden die Gerichte entscheiden müssen. War doch ein Fahrradbote mit seinem E-Bike am Gehsteig und dann am Zebrastreifen unterwegs, als ihn in Linz ein Autofahrer beim Abbiegen rammte und schwer verletzte.
Der schwere Unfall passierte am Montagvormittag im Kreuzungsbereich Zeppelin- und Dauphinestraße in Linz. Ein 51-Jähriger aus Linz lenkte seinen Pkw auf der Dauphinestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte links in die Zeppelinstraße einbiegen.
Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Lieferfahrer aus Linz mit seinem E-Bike auf der Dauphinestraße stadtauswärts auf dem dortigen Gehsteig und überquerte anschließend die Zeppelinstraße auf dem Schutzweg.
Über Wagen geschleudert
Dabei kam es auf dem Schutzweg zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer. Der 25-Jährige wurde durch die Kollision über den Wagen geschleudert und kam auf dem Schutzweg zum Liegen.
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der verletzte E-Bike-Fahrer mit dem Notarzt in das städtische Unfallspital eingeliefert. Der 51-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei beiden Unfallbeteiligten durchgeführte Alkotests verliefen negativ.
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