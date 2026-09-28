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Beim Abbiegen

Rad-Bote am Zebrastreifen von Auto niedergefahren

Oberösterreich
28.09.2026 15:09
Fahrradboten sind seit Corona in den Städten überall präsent. (Symbolbild)
Fahrradboten sind seit Corona in den Städten überall präsent. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Krone Oberösterreich

Über die Schuldfrage werden die Gerichte entscheiden müssen. War doch ein Fahrradbote mit seinem E-Bike am Gehsteig und dann am Zebrastreifen unterwegs, als ihn in Linz ein Autofahrer beim Abbiegen rammte und schwer verletzte. 

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Der schwere Unfall passierte am Montagvormittag im Kreuzungsbereich Zeppelin- und Dauphinestraße in Linz. Ein 51-Jähriger aus Linz lenkte seinen Pkw auf der Dauphinestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte links in die Zeppelinstraße einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger Lieferfahrer aus Linz mit seinem E-Bike auf der Dauphinestraße stadtauswärts auf dem dortigen Gehsteig und überquerte anschließend die Zeppelinstraße auf dem Schutzweg.

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Über Wagen geschleudert
Dabei kam es auf dem Schutzweg zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer. Der 25-Jährige wurde durch die Kollision über den Wagen geschleudert und kam auf dem Schutzweg zum Liegen.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der verletzte E-Bike-Fahrer mit dem Notarzt in das städtische Unfallspital eingeliefert. Der 51-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei beiden Unfallbeteiligten durchgeführte Alkotests verliefen negativ.

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