Tochter von Rainer Schönfelder landete Mega-Sieg

Nach ihrem imposanten Sieg beim Amundi Evian Junior Cup am Genfersee, das eines der bedeutendsten Golf-Jugendturniere der Welt ist, spielt Samira Petek (13) diese Woche in Kanada für Österreich die Team-WM. Nationaltrainer Martin Wiegele sagt über die Tochter des früheren Skistars Rainer Schönfelder: „Sie ist eine außergewöhnliche Spielerin, hat unglaubliche Voraussetzungen. Samira ist die jüngste Spielerin, die wir jemals ins Nationalteam aufgenommen haben.“