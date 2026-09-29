Tochter von Rainer Schönfelder landete Mega-Sieg

Welchen Mega-Sieg Samira Petek, Tochter des früheren Skistars Rainer Schönfelder, landete und warum sie mit 13 Jahren die Jüngste aller Zeiten im Golf-Nationalteam ist.
Nach ihrem imposanten Sieg beim Amundi Evian Junior Cup am Genfersee, das eines der bedeutendsten Golf-Jugendturniere der Welt ist, spielt Samira Petek (13) diese Woche in Kanada für Österreich die Team-WM. Nationaltrainer Martin Wiegele sagt über die Tochter des früheren Skistars Rainer Schönfelder: „Sie ist eine außergewöhnliche Spielerin, hat unglaubliche Voraussetzungen. Samira ist die jüngste Spielerin, die wir jemals ins Nationalteam aufgenommen haben.“
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