Forscher: „KI ist Jobkiller und Turbo zugleich“

Franz Kühmayer ist gefragter Experte für die Themen Zukunft der Arbeit und Leadership. Er arbeitet als Trendforscher am Zukunftsinstitut, dem führenden Thinktank der Zukunftsforschung. Der Österreicher, der in Wien lebt, blickt auf eine internationale Karriere als Führungskraft zurück, die ihn unter anderem nach Boston und Paris geführt hat. In seiner Laufbahn bekleidete er Rollen wie beispielsweise Chief Operating Officer (Microsoft Österreich). Zu den Themen Arbeit und Führungpubliziert er seit Jahren regelmäßig. Zuletzt erschienen sind „The Futurepreneur”.