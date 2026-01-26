Angst vor KI schmälert Vertrauen in Demokratie

Die umfassende Untersuchung zeigt nun auch, dass die Furcht vor Arbeitsplatzverlust in Zusammenhang mit KI in vielen Ländern mit höherem Durchschnittseinkommen recht hoch ist. Stark ausgeprägt ist die Erwartung, dass KI Menschen Jobs kosten könnte, etwa in der Schweiz, Schweden, aber auch in Frankreich, Großbritannien oder Deutschland. Auch in Österreich zeigen sich relativ viele Befragte derart eingestellt. Dass KI eher Arbeitsplätze schaffen kann, glaubt man eher in Italien, Ungarn, Polen, dem Kosovo oder der Türkei. Erwartet jemand eher Jobverluste durch KI-Anwendungen, sinkt sein Vertrauen in das politische System und die Motivation zur Mitwirkung daran, im Schnitt in etwa so stark, wie man dies bei Menschen beobachtet, die arbeitslos sind, erklärte Raff. Menschen, die KI sehr stark als „Jobkiller“ wahrnehmen, zeigen sich bis zu 10 bis 18 Prozent weniger zufrieden mit der Demokratie.