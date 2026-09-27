„Hätte ich nicht gemordet, wäre ich nicht berühmt“

Bald steht jener junge Steirer, der im April eine Horror-Tat an einem Pensionisten-Ehepaar begangen hat, vor Gericht. Mit einem Psychiater sprach der Fleischerlehrling bereits über die tiefsten Abgründe seiner Seele. Es war – eine Beichte des Grauens.
Sogar in der Justizanstalt Graz-Jakomini wirkt Georg A. (Name geändert) – auf den ersten Blick – wie ein „netter Junge von nebenan“. Mit seinen fast sanften Gesichtszügen. In dem gepflegten Gewand, das er trägt; adretten Poloshirts und Jeanshosen. Leise ist seine Stimme, wenn er mit Wachbeamten oder Mitinsassen spricht. Freilich nur über harmlose Themen – über das Wetter, über Fußball, über TV-Shows; über Speisen, die er mag. Und immer bleibt er dabei besonders höflich.
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