„Hätte ich nicht gemordet, wäre ich nicht berühmt“

Sogar in der Justizanstalt Graz-Jakomini wirkt Georg A. (Name geändert) – auf den ersten Blick – wie ein „netter Junge von nebenan“. Mit seinen fast sanften Gesichtszügen. In dem gepflegten Gewand, das er trägt; adretten Poloshirts und Jeanshosen. Leise ist seine Stimme, wenn er mit Wachbeamten oder Mitinsassen spricht. Freilich nur über harmlose Themen – über das Wetter, über Fußball, über TV-Shows; über Speisen, die er mag. Und immer bleibt er dabei besonders höflich.