Chancen auch ohne WM-Starter und Pechvögel

Normal benötigen Heeres- oder Polizeisportler den Leistungsnachweis bei den Staatsmeisterschaften. Warum das bei den Judokas heuer anders ist und diese ihre Brötchengeber lieber beim Tag des Sports in der Bundeshauptstadt repräsentieren sollen? „Eine Woche vor der Weltmeisterschaft soll sich keiner mehr verletzen“, sagt mit Thomas Scharfetter einer von drei Sanjindo Bischofshofen-Teilnehmern an der kommenden WM. Seine Kolleginnen Elena Dengg und Maria Höllwart, deren Schwester Michaela im Schwergewicht eine Goldhoffnung darstellt, fehlen ebenso.