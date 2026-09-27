„Habe die ganze Nacht mit Cobain Bier getrunken“

35 Jahre Nirvana „Nevermind“: Am 24. September 1991 erschien eines der einflussreichsten Grunge-Alben aller Zeiten. Die „Krone“ wirft einen Blick auf die Songs - und ein sagenumwobenes Nirvana-Konzert in Hohenems (Vorarlberg).
Es gab im Laufe der Musikgeschichte wohl nur wenige Alben, die einen derartigen Impact hatten wie Nirvanas „Nevermind“. Quasi über Nacht machte es Kurt Cobain, Krist Novoselic und den damals neuen Schlagzeuger Dave Grohl zu absoluten Weltstars.
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