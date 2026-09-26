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„Bedeutet uns viel!“

Titelanwärter schießt sich zurück an die Spitze

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.09.2026 19:12
Für Bürmoos lief‘s am Samstag wie am Schnürchen.
Für Bürmoos lief‘s am Samstag wie am Schnürchen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Salzburger Liga hat wieder einen neuen Tabellenführer. Bürmoos schoss sich am Samstag durch einen ungefährdeten Heimsieg gegen Schwarzach zurück an die Spitze. Die Pongauer bekommen indes die Rote Laterne einfach nicht los. 

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Diejenigen, die am Samstagnachmittag auf eine Überraschung in Bürmoos hofften, wurden enttäuscht. Der Titelanwärter der Salzburger Liga ließ gegen Schlusslicht Schwarzach Muskeln spielen und gewann am Ende verdient mit 4:0. Doppelpacker Stephan Dorfmayr, Patrick Probst und Stefan Permanschlager sorgten für eine klare Nummer im nördlichen Flachgau. 

Zitat Icon

Das bedeutet uns schon viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir heuer da oben mitspielen wollen.

Stephan DORFMAYR über die Tabellenführung

Bild: Andreas Tröster

Indes gelang Bürmoos in Abwesenheit von Coach Valentino Jovic – für ihn sprang 1b-Chef Martin Ebner ein – per 4:0 gegen dezimierte Schwarzacher den Sprung auf Platz eins. „Das bedeutet uns schon viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir heuer da oben mitspielen wollen“, sagte Dorfmayr nach der Partie gegenüber der „Krone“. 

Auf Tabellenführer wartet Top-Duell mit Puch
Schon kommende Woche steht ein völlig anderes Duell an. Dann gastieren die Flachgauer bei Topteam Puch. „Das wird sicher ein sehr schweres Spiel für uns“, warnte der zweifache Torschütze. 

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Schon am Nachmittag schoss Anif ein schwaches Bramberg mit 6:2 vom Platz. Siezenheim unterlag daheim den Juniors von Nordligist Seekirchen mit 0:3. 

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