Titelanwärter schießt sich zurück an die Spitze

Indes gelang Bürmoos in Abwesenheit von Coach Valentino Jovic – für ihn sprang 1b-Chef Martin Ebner ein – per 4:0 gegen dezimierte Schwarzacher den Sprung auf Platz eins. „Das bedeutet uns schon viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir heuer da oben mitspielen wollen“, sagte Dorfmayr nach der Partie gegenüber der „Krone“.