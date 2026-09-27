Ein Hund soll Salzburgerin neue Lebenskraft geben

Herzrasen und Zittern am ganzen Körper

Mittlerweile sind ihre Angstzustände zurück. „Selbst Einkaufen gehen fällt mir extrem schwer“, sagt sie. Die 31-Jährige traut sich kaum, allein aus dem Haus zu gehen. „Jüngst musste ich mit dem Zug zur Therapie fahren. Beim Hauptbahnhof musste er einen Nothalt machen. Ich war total fertig, geriet in Panik, habe mich versteckt und meinen Mann angerufen“, sagt sie.

In ihrer derzeitigen Verfassung sei es ihr unmöglich, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Denn: „Für eine Panikattacke genügt es schon, wenn mich jemand Fremder aus Versehen nur leicht anrempelt.“ Dann bekommt die junge Frau Herzrasen, beginnt zu zittern und regelrecht „zu versteinern“, wie es die Flachgauerin treffend beschreibt.