Nach WM wurden wir um fast zwei Jahre jünger!

Mit dem verletzten Christoph Baumgartner fehlen 40 Millionen, mit dem noch nicht ganz fitten Konny Laimer 32, dazu gibt es mit dem ebenfalls verletzten Samson Baidoo (25 Millionen ) oder dem auf Abruf befindlichen Leo Querfeld (20 Millionen) noch viel weiteren Spielraum. Dennoch kommt Österreichs Kader heute auf einen Wert von 218,5 Millionen – jener des Kosovo liegt bei immerhin 143,65.