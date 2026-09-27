Warum Wohnen teuer bleibt und wo es günstig wird

Tausende geplante Bleiben werden heuer nicht fertig, klagt die Wiener Immobilienbranche. Ein Experte hält dagegen: Es gebe genug Neubauten – nur die Falschen. Wer günstiger wohnen will, muss raus aus Wien. Die Daten zeigen: Jeder Kilometer Abstand zur Bundeshauptstadt hilft beim Finden von Schnäppchen.
Die Wohnkosten steigen. Das spürt jeder am eigenen Leib. Nur über die Gründe wird gestritten. Die Immobilienprofis schlagen Alarm. „Von 12.600 für 2026 geplanten Wohneinheiten werden in Wien laut Prognose nur 9600 fertiggestellt – nach meiner Einschätzung sogar höchstens 8000“, warnte Michael Pisecky, der langjährige Immobilien-Obmann der Wirtschaftskammer Wien (WKW), zuletzt.
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