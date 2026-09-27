Warum Wohnen teuer bleibt und wo es günstig wird

Tausende geplante Bleiben werden heuer nicht fertig, klagt die Wiener Immobilienbranche. Ein Experte hält dagegen: Es gebe genug Neubauten – nur die Falschen. Wer günstiger wohnen will, muss raus aus Wien. Die Daten zeigen: Jeder Kilometer Abstand zur Bundeshauptstadt hilft beim Finden von Schnäppchen.