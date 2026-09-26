Drogen-Lenker mit Kind (6) unterwegs: Schein weg

Sowohl Alko-Test als auch der Drogenspeicheltest verliefen positiv beim kontrollierten Lenker, einem 45-Jährigen aus dem Tennengau. Er durfte nach der Kontrolle nicht mehr weiterfahren und musste seine Lenkberechtigung abgeben. Da war er am Freitag nicht der Einzige: Ein kroatischer Autofahrer (25) bretterte mit 153 km/h über den Asphalt der Tauernautobahn. Er war damit um 53 km/h schneller als erlaubt – der Führerschein ist weg.