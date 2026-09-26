Drogen-Lenker mit Kind (6) unterwegs: Schein weg

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise stoppten am Freitag Beamte einen Autofahrer (45) auf der A10. Der Mann hatte nicht nur 0,6 Promille Alkohol im Blut, sondern auch Cannabis. Und im Auto saß sogar ein sechs Jahre altes Kind. Den Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.
Sowohl Alko-Test als auch der Drogenspeicheltest verliefen positiv beim kontrollierten Lenker, einem 45-Jährigen aus dem Tennengau. Er durfte nach der Kontrolle nicht mehr weiterfahren und musste seine Lenkberechtigung abgeben. Da war er am Freitag nicht der Einzige: Ein kroatischer Autofahrer (25) bretterte mit 153 km/h über den Asphalt der Tauernautobahn. Er war damit um 53 km/h schneller als erlaubt – der Führerschein ist weg.
Im Rausch am Weg
Zwei weitere Autofahrer, ein 25-jähriger Tscheche und ein 31-jähriger Bosnier, konnte die Polizei im Stadtgebiet aus dem Verkehr ziehen: Beide waren im Cannabis-Rausch unterwegs. Und in Bad Hofgastein lenkte ein 36-jähriger Slowake einen E-Scooter im betrunkenen Zustand: Er hatte laut Polizei 1,6 Promille intus.
Apropos E-Scooter: In Straßwalchen kontrollierte die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren. Beide waren ohne Helm mit E-Scootern am Weg. Ein Fahrzeug erreichte auf dem Prüfstand eine Geschwindigkeit von 50 km/h, beim zweiten waren es 41 km/h. Beide müssen mit Anzeigen rechnen.
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