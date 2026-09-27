Dieser Klagenfurter will Rotjacken-Express stoppen

Vier Spiele – vier Siege: Die Rotjacken legten bisher einen Traumstart in die Liga hin. Und die Zahlen beweisen, warum der KAC derzeit das Maß der Dinge ist. Doch ein Klagenfurter beim heutigen Gegner Graz 99ers könnte die Party vermiesen. Und: Das Verletzungspech hat die Klagenfurter eingeholt.
Der Meister ist beim KAC zu Gast! Und hat frisches Klagenfurter Blut im Gepäck. Zuletzt sorgte der 20-jährige Goalie Patrick Grascher für Aufsehen, der just beim Liga-Debüt in Wien mit seiner Leistung viel zum 3:2-Sieg n.V. beisteuerte.
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