Grödig trennte sich nach Pleite von Coach Deliu

Seekirchen siegte indes bei den Ried Amateuren mit 4:0. „Die Leistung hat gepasst“, lobte Trainer Tomislav Jonjic. Grund zur Freude hatte auch St. Johann-Coach Bernhard Kletzl. Die Pongauer spielten bei Gurten zwar 0:0, aber „einen Punkt muss man dort erst einmal holen.“ Halbzeit eins hatten die Hausherren die Partie zwar unter Kontrolle, in der zweiten Hälfte kamen aber auch die „Wölfe“ zu Chancen und trafen zweimal die Stange. „Am Ende geht das Remis in Ordnung“, resümierte Kletzl.