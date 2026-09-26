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0:3 in Steyr

Grödig trennte sich nach Pleite von Coach Deliu

Sport
26.09.2026 23:04
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Porträt von Mathias Funk
Von Manuel Grill und Mathias Funk

Im Juni führte Arsim Deliu Grödig noch zurück in die Regionalliga, nur drei Monate später ist seine Zeit am Untersberg vorbei. Nach dem 0:3 in Steyr zog der Klub die Reißleine – und beendete damit eine dreieinhalbjährige Erfolgsgeschichte.

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Vom Meistermacher zum Ex-Trainer in nur drei Monaten: Arsim Deliu ist in Grödig Geschichte. Der 41-Jährige, der die Flachgauer im Juni noch zum Titel in der Salzburger Liga und damit zurück in die Regionalliga geführt hatte, musste nach dem 0:3 bei Vorwärts Steyr gemeinsam mit Co-Trainer Christoph Joham gehen.

Dabei war Delius Vertrag erst im Frühjahr verlängert worden. Nach einem durchaus gelungenen Start mit zwei Siegen geriet der Aufsteiger zuletzt aber immer mehr ins Straucheln – nun zogen die Verantwortlichen am Untersberg die Reißleine.

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Seekirchen siegte indes bei den Ried Amateuren mit 4:0. „Die Leistung hat gepasst“, lobte Trainer Tomislav Jonjic. Grund zur Freude hatte auch St. Johann-Coach Bernhard Kletzl. Die Pongauer spielten bei Gurten zwar 0:0, aber „einen Punkt muss man dort erst einmal holen.“ Halbzeit eins hatten die Hausherren die Partie zwar unter Kontrolle, in der zweiten Hälfte kamen aber auch die „Wölfe“ zu Chancen und trafen zweimal die Stange. „Am Ende geht das Remis in Ordnung“, resümierte Kletzl.

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