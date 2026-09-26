Nachbarin schlug Alarm: E-Bike-Diebe gefasst

Die Bewohnerin eines Saalfeldener Mehrparteienhauses bemerkte in der Nacht auf Samstag, dass zwei Unbekannte rund um den Tiefgaragenbereich des Hauses herumlungerten. Die Dame rief die Polizei – und verhinderte damit Schlimmeres.
Denn: Die Polizisten erwischten die beiden Rumänen auf frischer Tat, als sie gerade ein hochpreisiges E-Bike aus der Tiefgarage stehlen wollten. Im Pkw des Duos fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und ein weiteres gestohlenes Elektrorad.
Die Täter zeigten sich geständig, sie wurden festgenommen. Der Wert der sichergestellten E-Bikes beläuft sich auf rund 20.000 Euro.
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