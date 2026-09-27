„Am Ende fällt es uns allen auf den Kopf“

Wenn ich zum Beispiel die Strecke von Gleisdorf nach Hamburg hernehme, kann ich ungefähr mit 270 Euro Mehrkosten nur für Treibstoff rechnen, das ist ein Wahnsinn“, sagt der oststeirische Spediteur und Branchensprecher Johannes Matzhold und spricht damit ein Problem an, das in der Steiermark viele Wirtschaftsbereiche trifft – mit weitreichenden Folgen. „Es fällt am Ende uns allen auf den Kopf. Für Verbraucher wird es schleichend hier und da um ein paar Cent teurer“, so Matzhold. Bei Frächtern sind die seit Monaten anhaltend hohen Treibstoffpreise offensichtlich, aber: „Was vielen nicht so bewusst ist: „Wir haben nur gut 20 Prozent Anteil an den Lkw in Österreich. Der Rest ist Werksverkehr, Industrie oder etwa Baufirmen.“ Man kann sich also ausmalen, in welche Bereiche die Spritkosten überall reinspielen.