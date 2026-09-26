Auto schleift Fußgänger mehrere Meter weit mit

Unglaubliche Szenen unweit der Grenze zu Salzburg! In Bad Reichenhall fuhr am Samstag ein Pkw einen 38-jährigen Fußgänger nieder. Das Auto dürfte den Mann mit geringer Geschwindigkeit erfasst haben, er stürzte auf die Motorhaube des Autos und stürzte nach einigen Metern auf die Straße. Den Pkw-Lenker beeindruckte dies nicht – er fuhr einfach weiter. . .
Der Fußgänger verletzte sich schwer, das Rote Kreuz brachte ihn ins Krankenhaus. Zeugen sprachen gegenüber der Polizei von einem „dunklen Pkw mit offenem Anhänger“.
Die Polizei konnte den Lenker mittlerweile ausforschen. Es soll sich um einen 31-jährigen Mann aus Teisendorf handeln. „Neben dem Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird derzeit auch geprüft, ob es sich bei dem Geschehen um eine vorsätzliche Tat handelte“, heißt es seitens der Polizei.
Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen weiter.
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