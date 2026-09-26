Auto schleift Fußgänger mehrere Meter weit mit

Unglaubliche Szenen unweit der Grenze zu Salzburg! In Bad Reichenhall fuhr am Samstag ein Pkw einen 38-jährigen Fußgänger nieder. Das Auto dürfte den Mann mit geringer Geschwindigkeit erfasst haben, er stürzte auf die Motorhaube des Autos und stürzte nach einigen Metern auf die Straße. Den Pkw-Lenker beeindruckte dies nicht – er fuhr einfach weiter. . .