Israelische Urlauber: „Selten so viel Hass erlebt“

„Ich weiß nicht, ob das Essen gut ist, oder nicht. Als sie bemerkt haben, dass wir aus Israel kommen, haben sie mir nichts verkauft“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer Urlauber weiß zu berichten: „Sie waren uns gegenüber unglaublich unhöflich und rassistisch, als sie gehört haben, dass wir Hebräisch sprechen. Ich habe noch nie so einen Hass erlebt.“ In einem anderen Beitrag ist gar zu lesen, dass der Besitzer eine jüdische Familie samt Kindern bedroht haben soll. „Wir haben die örtliche Polizei informiert“, heißt es weiter. Der Vorfall soll sich bereits vor drei Jahren zugetragen haben.