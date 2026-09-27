Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weitere Gäste toben

Israelische Urlauber: „Selten so viel Hass erlebt“

Salzburg
27.09.2026 06:00
Der antisemitische Vorfall passierte laut Familie H. im beschaulichen Bad Hofgastein
Der antisemitische Vorfall passierte laut Familie H. im beschaulichen Bad Hofgastein(Bild: Krone-Collage/Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Kein Essen für israelische Gäste! Nach dem Antisemitismus-Eklat von Gastein tauchen neue Vorwürfe auf. Der betroffene Gastronom soll bereits in der Vergangenheit negative gegenüber jüdischen Urlaubern aufgefallen sein. Der Mann betont jedoch: „Alles Blödsinn!“ 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auch Tage später sind Lidan H. und seine Familie noch fassungslos. „Es war wirklich schockierend für uns“, beteuern sie. Wie berichtet, erheben die israelischen Urlauber schwere Vorwürfe gegen den Betreiber eines Imbissstands in Bad Hofgastein. Dieser soll sich geweigert haben, der Familie Essen zu servieren. „Weil wir Juden sind, das hat er uns genauso mitgeteilt“, sagt H.

Auch andere Urlauber erheben schwere Vorwürfe
Der betroffene Gastronom selbst bestreitet diese Vorwürfe vehement. „Alles Blödsinn“, teilte er auf „Krone“-Anfrage mit. Doch ein Blick ins Internet lässt an diesen Darstellungen doch arge Zweifel aufkommen. Online finden sich gleich mehrere negative Bewertungen zu dem Imbiss – Antisemitismus-Vorwürfe inklusive.

Lesen Sie auch:
Die jüdische Familie H. wollte in Bad Hofgastein bei einem Imbiss einkehren – wurde dort laut ...
Krone Plus Logo
Eklat in Salzburg
„Wir bekamen kein Essen, nur weil wir Juden sind“
25.09.2026

„Ich weiß nicht, ob das Essen gut ist, oder nicht. Als sie bemerkt haben, dass wir aus Israel kommen, haben sie mir nichts verkauft“, schreibt etwa ein Nutzer. Ein anderer Urlauber weiß zu berichten: „Sie waren uns gegenüber unglaublich unhöflich und rassistisch, als sie gehört haben, dass wir Hebräisch sprechen. Ich habe noch nie so einen Hass erlebt.“ In einem anderen Beitrag ist gar zu lesen, dass der Besitzer eine jüdische Familie samt Kindern bedroht haben soll. „Wir haben die örtliche Polizei informiert“, heißt es weiter. Der Vorfall soll sich bereits vor drei Jahren zugetragen haben.

Israeli Lidan H. und seine Liebsten wurden laut eigenen Angaben bei einem Imbiss nicht bedient.
Israeli Lidan H. und seine Liebsten wurden laut eigenen Angaben bei einem Imbiss nicht bedient.(Bild: zVg)

Lidan H. ließ die Sache ebenfalls nicht auf sich beruhen. Er legte Beschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft ein. Diese kündigte daraufhin prompt die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
27.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
105.907 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
94.532 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
90.256 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1384 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1087 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
882 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf