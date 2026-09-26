Auto von Traktor auf Fahrerseite aufgeschlitzt

Fürchterlicher Unfall am Samstagnachmittag in Neukirchen am Walde (Oberösterreich): Ein Auto ist von dem Unterlenker eines Traktors auf der Seite aufgeschlitzt worden. Die 34-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus geflogen werden.
Zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Pkw und dem Traktor ist es im Gemeindegebiet von Neukirchen am Walde gekommen. Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr gegen 15.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Gemeindestraße Königshub in Richtung St. Agatha. Im Pkw befanden sich ihr 36-jähriger Ehemann sowie ihre einjährige Tochter. Zur selben Zeit lenkte ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen eine Zugmaschine und wollte an der Kreuzung mit der Gemeindestraße Königshub in diese einbiegen.
Frau konnte nicht mehr ausweichen
Er fuhr dabei ein Stück weit in die Kreuzung ein. Die ankommende Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Unterlenker des Traktors. Der Pkw wurde dabei über die ganze linke Fahrzeugseite aufgerissen, kam ins Schleudern und anschließend in einer Böschung am Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 36-Jährige und die Tochter konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt.
Im Auto eingeklemmt
Die 34-Jährige wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät befreit werden. Sie wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lenker des Traktors wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.
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