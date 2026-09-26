Auto von Traktor auf Fahrerseite aufgeschlitzt

Frau konnte nicht mehr ausweichen

Er fuhr dabei ein Stück weit in die Kreuzung ein. Die ankommende Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Unterlenker des Traktors. Der Pkw wurde dabei über die ganze linke Fahrzeugseite aufgerissen, kam ins Schleudern und anschließend in einer Böschung am Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 36-Jährige und die Tochter konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt.