Zwischen Sauna und Eisbaden wird Zukunft gestaltet

Konzerne in der Weltspitze

Ja, hat sie. Sogar mehrmals – aber das hält die Gruppe rund um Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) und den Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV) Thomas Bründl nicht davon ab, sich in Finnland Anregungen zu holen. Zurecht, denn insbesondere die Hauptstadt-Region ist eine der wettbewerbsfähigsten Europas. Mit dem Technologie-Riesen Nokia und dem Aufzughersteller Kone gibt es zwei Konzerne, die in der Weltspitze mitspielen.