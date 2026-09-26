Fünfjähriges Mädchen verlor bei Feuer alles

Die kleine Oberösterreicherin ist tapfer, hat das Ausmaß des Feuers noch nicht ganz verstanden. Doch dieses hat vor wenigen Tagen Gewand und Spielzeug des fünfjährigen Mädchens vernichtet. Jetzt gibt's eine Aktion der Gemeinde, um das Kind mit dem Nötigsten auszustatten.
„Ich war am Tag des Brandes vor Ort und hatte das Mädchen im Arm und spielte dann mit ihm, als es mit seinem Vater nach Hause kam“ – dem Goldwörther Bürgermeister Thomas Prihoda (FP) im Mühlviertel ging es hörbar zu Herzen, als er am vergangenen Sonntag mitbekommen hatte, dass eine kleine Familie in seinem Ort einen Großteil ihrer Habe verloren hat.
Ersatzquartier wird gesucht
Am Dach hatte ein Feuer gewütet, und dieses fraß sich durch den Dachboden und vernichtete die dort gelagerten Gegenstände. Darunter das gesamte Wintergewand der fünfjährigen Tochter des Mieters und ein Großteil des Spielzeugs des Kindes. Während die kleine Familie bei Verwandten unterkam, sucht man seitens der Gemeinde ein Ersatzquartier, denn das gemietete Haus ist wegen des Feuer- und Wasserschadens unbewohnbar und muss saniert werden.
Wir konzentrieren uns bewusst auf das Mädchen und hoffen, dass wir rasch und treffend helfen können.
Thomas Prihoda, Bürgermeister Goldwörth
Bild: FPÖ
Das wird gebraucht
Der Vater hätte von sich aus nichts gesagt, aber ihm fiel sichtlich ein Stein vom Herzen, als der Bürgermeister anbot, eine Hilfsaktion für die fünfjährige Tochter zu starten. „Wir konzentrieren uns auf das, was das Mädchen, das bei uns in den Kindergarten geht, nun am nötigsten braucht“, sagt Bürgermeister Prihoda.
Beim Gemeindeamt Goldwörth können – am besten verpackt in Kartons – Mädchenkleidung in den Größen 104-110 und 116 und Schuhe in den Größen 26 bis 28 abgegeben werden. Auch Spielsachen und „notwendige Dinge für den Alltag“ werden gerne angenommen und an die betroffene Familie weitergegeben.
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