Fünfjähriges Mädchen verlor bei Feuer alles

„Ich war am Tag des Brandes vor Ort und hatte das Mädchen im Arm und spielte dann mit ihm, als es mit seinem Vater nach Hause kam“ – dem Goldwörther Bürgermeister Thomas Prihoda (FP) im Mühlviertel ging es hörbar zu Herzen, als er am vergangenen Sonntag mitbekommen hatte, dass eine kleine Familie in seinem Ort einen Großteil ihrer Habe verloren hat.