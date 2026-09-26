Marie-Luise Stockinger: „Das lerne ich jetzt“

Schauplatzwechsel nach Wien, wo Sie leben und arbeiten: Was ist momentan ihr Herzensprojekt an der Burg, im Film? Verraten Sie uns ein bisschen etwas.

Alles, woran ich gerade arbeite, sind meine Herzensprojekte, weil sie mich komplett einnehmen. Jetzt ist „Merlin oder Das Wüste Land“ im Akademietheater zu sehen, im Frühjahr arbeite ich wieder mit Frank Castorf am Burgtheater an Doderers ‘Die Strudlhofstiege‘. Wer ‘Glaube, Liebe, Hoffnung‘ am Akademietheater noch nicht gesehen hat – ich spiele die Elisabeth – soll kommen! Es ist ein ganz eigenes Theatererlebnis. Und: Im Kino läuft ‘AMS‘, ein bissige, schwarze Komödie von Sebastian Brauneis über den Sozialbehördendschungel. Ich spiele darin eine Beamtin, die das „wandelnde Böse einer Behörde“ verkörpert.