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Kellnerin packt aus

Wie schlimm ist das Oktoberfest wirklich?

Ausland
27.09.2026 06:13
Seit 15 Jahren kellnert Verena Angermeier auf dem Münchner Oktoberfest: „Wahnsinn, was hier los ...
Seit 15 Jahren kellnert Verena Angermeier auf dem Münchner Oktoberfest: „Wahnsinn, was hier los ist.“(Bild: Krone-Collage/AFP/TOBIAS SCHWARZ, Andreas Hechenberger)
Porträt von Sandra Wobrazek
Von Sandra Wobrazek

Verena Angermeier wurde mit ihrer Fähigkeit, 13 Maßkrüge auf einmal zu tragen, zum Internetstar. Schon mit 18 arbeitete die heute 33-Jährige am Münchner Oktoberfest, dem größten Volksfest der Welt. Im „Krone“-Interview spricht sie über den Spaß und die Schattenseiten des Jobs.

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13 Maßkrüge auf einmal – und plötzlich kannten sie Millionen Menschen. Als 2023 ein Video von Verena Angermeier beim Servieren viral ging, änderte sich für die Wiesn-Bedienung einiges. Heute folgen der Niederbayerin knapp 428.000 Menschen auf Instagram, inzwischen hat sie ihre eigene Dirndlblusen-Kollektion. Ihren eigentlichen Beruf hat die studierte Betriebswirtin aber ebenso wenig aufgegeben wie das Kellern. Auch heuer ist sie wieder mittendrin im Wiesn-Getümmel, das bis 4. Oktober über die Bühne geht. Und dort erlebt sie neben ausgelassener Stimmung und echten Gänsehautmomenten auch jene Seiten, die weniger lustig sind.

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