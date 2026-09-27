Kellnerin packt aus
Wie schlimm ist das Oktoberfest wirklich?
Verena Angermeier wurde mit ihrer Fähigkeit, 13 Maßkrüge auf einmal zu tragen, zum Internetstar. Schon mit 18 arbeitete die heute 33-Jährige am Münchner Oktoberfest, dem größten Volksfest der Welt. Im „Krone“-Interview spricht sie über den Spaß und die Schattenseiten des Jobs.
13 Maßkrüge auf einmal – und plötzlich kannten sie Millionen Menschen. Als 2023 ein Video von Verena Angermeier beim Servieren viral ging, änderte sich für die Wiesn-Bedienung einiges. Heute folgen der Niederbayerin knapp 428.000 Menschen auf Instagram, inzwischen hat sie ihre eigene Dirndlblusen-Kollektion. Ihren eigentlichen Beruf hat die studierte Betriebswirtin aber ebenso wenig aufgegeben wie das Kellern. Auch heuer ist sie wieder mittendrin im Wiesn-Getümmel, das bis 4. Oktober über die Bühne geht. Und dort erlebt sie neben ausgelassener Stimmung und echten Gänsehautmomenten auch jene Seiten, die weniger lustig sind.
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