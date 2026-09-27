Wie schlimm ist das Oktoberfest wirklich?

13 Maßkrüge auf einmal – und plötzlich kannten sie Millionen Menschen. Als 2023 ein Video von Verena Angermeier beim Servieren viral ging, änderte sich für die Wiesn-Bedienung einiges. Heute folgen der Niederbayerin knapp 428.000 Menschen auf Instagram, inzwischen hat sie ihre eigene Dirndlblusen-Kollektion. Ihren eigentlichen Beruf hat die studierte Betriebswirtin aber ebenso wenig aufgegeben wie das Kellern. Auch heuer ist sie wieder mittendrin im Wiesn-Getümmel, das bis 4. Oktober über die Bühne geht. Und dort erlebt sie neben ausgelassener Stimmung und echten Gänsehautmomenten auch jene Seiten, die weniger lustig sind.