Führte Geburtstagsparty zu der Terminverschiebung?

Bei der ersten Ausgabe im Jahr 2011 und auch in den Folgejahren war man teils erst Ende September gefahren, ehe sich schon fast traditionell in den letzten Jahren das dritte September-Wochenende für den „King of the Lake“ etabliert hatte. Vor allem aufgrund der enormen Menge an Radfahrern (Amateure und Profis), die bei Europas größtem Einzelzeitfahren mittlerweile dabei sind, wäre ein späterer Termin eher ungünstig.