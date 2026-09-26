89,9 Prozent: Eypeltauer führt NEOS in die Wahl

Ein Jahr vor der Landtagswahl haben die oberösterreichischen NEOS ihre Liste fixiert. Felix Eypeltauer (34) erhielt 89,9 Prozent der Stimmen. Doch für die Pinken geht es 2027 um alles: Eine aktuelle Umfrage sieht sie sogar unter der Vier-Prozent-Hürde.
Für die kleinste Fraktion im oberösterreichischen Landtag werden die nächsten 365 Tage zur Zitterpartie. 2021 schafften die Neos mit gerade einmal 4,2 Prozent erstmals den Sprung ins Landesparlament. Bei der Wahl in einem Jahr geht es damit erneut um alles.
Wie knapp es werden könnte, zeigt eine aktuelle Spectra-Umfrage im Auftrag der Grünen: Mit drei Prozent liegen die Pinken derzeit sogar unter der Vier-Prozent-Hürde.
Eypeltauer setzt sich klar durch
Mit welchem Team die Neos den Wiedereinzug schaffen wollen, wurde am Samstag in der Linzer Tabakfabrik entschieden. Dort fand die dritte und letzte Stufe des parteiinternen Vorwahlverfahrens statt. Zuvor durften bereits die Bevölkerung sowie Landesteam und Bundesvorstand Punkte an die Bewerber vergeben.
Keine Überraschung gab es an der Spitze: Klubobmann und Landessprecher Felix Eypeltauer führt die Neos in die Landtagswahl 2027. Er erhielt 89,9 Prozent der Stimmen. Sein einziger Gegenkandidat, IT-Manager Franz Josef Reischenböck, kam auf 10,1 Prozent.
Neue Nummer zwei
Auf dem zweiten Listenplatz landete Linda Windbichler. Dahinter wurden Katharina Ehrenfellner, JUNOS-Landesvorsitzender Gregor Stadler und Umdasch-Geschäftsführer Silvio Kirchmair gereiht.
Nicht mehr zur Wahl steht die bisherige Nummer zwei der Neos, die promovierte Juristin Julia Bammer. Nach fünf Jahren im Landtag hat die 38-Jährige entschieden, die Politik zu verlassen. Sie möchte ihrer Familie den Vorzug geben, sagte sie Anfang August zur „Krone“.
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