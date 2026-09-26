89,9 Prozent: Eypeltauer führt NEOS in die Wahl

Eypeltauer setzt sich klar durch

Mit welchem Team die Neos den Wiedereinzug schaffen wollen, wurde am Samstag in der Linzer Tabakfabrik entschieden. Dort fand die dritte und letzte Stufe des parteiinternen Vorwahlverfahrens statt. Zuvor durften bereits die Bevölkerung sowie Landesteam und Bundesvorstand Punkte an die Bewerber vergeben.